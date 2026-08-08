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Reyhanlı'da TIR'da 17 silah ele geçirildi

Reyhanlı'da TIR'da 17 silah ele geçirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir TIR ve dorsesinde yaptıkları aramada 16 tabanca ve 1 makineli tabanca ele geçirdi. Silahların bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, TIR şoförü A.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyon, kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekipleri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR ve dorsesinde yaptığı aramada, 16 tabanca ve 1 makineli tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü A.Y., tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sınırdan giriş yaptıktan sonra durdurulan A.Y. yönetimindeki TIR ve dorsesinde yapılan aramada, çeşitli markalarda 16 tabanca ile 1 makineli tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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