Hatay'da Sıcak Hava Nedeniyle Çadırlarda Zor Anlar

HATAY'da termometreler 42 derecenin üzerine çıkınca özellikle çadırlarda yaşayan vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Çoğu vatandaş, çadırların önünde kafalarını suyla yıkayarak serinlemeye çalıştı. Tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 42 dereceye ulaşırken, deprem nedeniyle çadırda kalan aileler sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Klima ve vantilatör bulunmayan çadırlarda yaşayan vatandaşlar hortumla kendilerine su tutarak serinletmeye çalışıyor. Antakya ilçesindeki Akçaova Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Halil Erslan öğle vakitlerinde çadırın içerisinde durmanın mümkün olmadığını söyledi. Eraslan, Çadıra klima kurmak mümkün değil. Vantilatör de yok. Çadırın içerisi çok sıcak. Şeker hastasıyım, suyla kafamı yıkayarak kendimi serinletmeye çalışıyorum dedi. Çadırda yaşayan Ahmet Dönmez ise çadır sıcak havadan korunmak için hem kendisini hem de büyükbaş hayvanlarını suyla serinlettiğini söyledi. Konteyner kentte yaşayan ve kliması olan Ayşe Aydemir, Sıcaklardan klima sayesinde kurtuluyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Klima olmasaydı nefes bile alamazdık ifadelerini kullandı.

HATAY'da termometreler 42 derecenin üzerine çıkınca özellikle çadırlarda yaşayan vatandaşlar sıcak nedeniyle zor anlar yaşadı. Çoğu vatandaş, çadırların önünde kafalarını suyla yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte termometreler 42 dereceye ulaşırken, deprem nedeniyle çadırda kalan aileler sıcak havadan korunmaya çalışıyor. Klima ve vantilatör bulunmayan çadırlarda yaşayan vatandaşlar hortumla kendilerine su tutarak serinletmeye çalışıyor.

Antakya ilçesindeki Akçaova Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Halil Erslan öğle vakitlerinde çadırın içerisinde durmanın mümkün olmadığını söyledi. Eraslan, Çadıra klima kurmak mümkün değil. Vantilatör de yok. Çadırın içerisi çok sıcak. Şeker hastasıyım, suyla kafamı yıkayarak kendimi serinletmeye çalışıyorum dedi. Çadırda yaşayan Ahmet Dönmez ise çadır sıcak havadan korunmak için hem kendisini hem de büyükbaş hayvanlarını suyla serinlettiğini söyledi.

Konteyner kentte yaşayan ve kliması olan Ayşe Aydemir, Sıcaklardan klima sayesinde kurtuluyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Klima olmasaydı nefes bile alamazdık ifadelerini kullandı.