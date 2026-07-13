Hatay'da 15 Temmuz programı: Şehit yakınları ve gazilere yemek

Hatay'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra, Defne ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, masaları tek tek dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Vali Masatlı, milli iradeyi ortadan kaldırmaya çalışanlara en büyük dersi milletin verdiğini söyledi.

Milletin söz konusu vatan olduğunda canını ortaya koymaya tereddüt etmediğini hatırlatan Masatlı, şunları dile getirdi:

"O gece kadın, erkek, genç, yaşlı demeden milyonlarca vatandaşımız meydanlara koşmuş, tankların, uçakların ve namluların karşısına yalnızca imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle dikilmiştir. Milletimiz, bedenini siper ederek bayrağımıza uzanan elleri kırmış, demokrasimize yönelen saldırıyı püskürtmüş ve bütün dünyaya şu güçlü mesajı vermiştir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahipsiz bir devlet değildir, milli irade kesinlikle teslim alınamaz, bu aziz millet esareti asla kabul etmez. 15 Temmuz gecesi yazılan destan, herhangi bir siyasi görüşün, kesimin veya zümrenin değil, 85 milyon aziz milletimizin ortak destanı ve zaferidir."

Masatlı, 15 Temmuz'u milli iradenin tarihe altın harflerle yazıldığı diriliş gecesi olarak nitelendirdi.

"15 Temmuz'daki birliktelik ruhu 6 Şubat'ta da en büyük gücümüz olmuştur"

Hataylıların da 15 Temmuz gecesinde büyük bir kararlılık ve cesaret ortaya koyduğuna dikkati çeken Masatlı, şunları kaydetti:

"Çünkü Hatay, tarih boyunca vatanına sadakatiyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği önemle temayüz etmiş müstesna bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi olarak gördüğü Hatay'ımızın her bir ferdi, bu vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu her şartta ve dönemde ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesinde sergilenen bu birlik ve kardeşlik ruhu, asırların felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremler sonrasında da Hatay'ımızın yeniden ayağa kalkma mücadelesindeki en büyük gücümüz olmuştur. Devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, acılarımızı paylaşmış, yaralarımızı birlikte sarmış ve şehrimizin geleceğini hep birlikte yeniden kurmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin liderliğinde devletimizin bütün imkanları Hatay'ımız için seferber edilmiş, aziz milletimizin dayanışmasıyla şehrimiz yeniden güçlü bir geleceğe yürümeye başlamıştır."

Masatlı, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ve milletin hafızasında her zaman yer alacağını sözlerine ekledi.

Duaların okunmasıyla sona eren programa, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat, kurum müdürleri, parti temsilcileri ile şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.