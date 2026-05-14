Hatay'da sahipsiz köpeklerin çocuğu kovalaması güvenlik kamerasında

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahipsiz köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzin Belediyesi sınırları içindeki Kuyuluk Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, Yiğit Mert Kocagül (7) arkadaşlarıyla oynadığı sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

Olayı gören bir kişi, taş atarak çocuğa saldırmaya çalışan köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.

Yiğit Mert'in annesi Fatma Kocagül (37), gazetecilere, bu olaydan sonra oğlunun gece ağlayarak uyandığını ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Mahallede sahipsiz köpekler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Kocagül, şöyle konuştu:

"Onlar da can taşıyor ama burada sokağa çıkamıyor, yürüyüş yapamıyoruz. Bisikletle veya motorla çocuklarını okula götüren annelerimiz var, köpekler onlara da zarar veriyor. Küçücüktü bunlar, 'büyümeden çaresine bakın' dedik ama sesimizi duyuramadık. Biz hayvanları seviyoruz, yıllarca da hayvan besledik. Zarar görsünler istemiyoruz ama insanlar da zarar görmesin. Küçücük çocuk, şimdi ben psikolojisini nasıl düzelteceğim."

Mahalle sakinlerinden Figen Özmen (57) de sahipsiz köpeklere bir an önce çözüm bulunmasını istedi.