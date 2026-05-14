Haberler

Hatay'da sahipsiz köpeklerin çocuğu kovalaması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahipsiz köpeklerin 7 yaşındaki Yiğit Mert Kocagül'ü kovalamak istemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Anne Fatma Kocagül, köpeklerin mahallede yarattığı tehlikelerden ve oğlunun yaşadığı psikolojik etkilerden şikayetçi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde sahipsiz köpeklerin 7 yaşındaki çocuğu kovalaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzin Belediyesi sınırları içindeki Kuyuluk Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta, Yiğit Mert Kocagül (7) arkadaşlarıyla oynadığı sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

Olayı gören bir kişi, taş atarak çocuğa saldırmaya çalışan köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.

Yiğit Mert'in annesi Fatma Kocagül (37), gazetecilere, bu olaydan sonra oğlunun gece ağlayarak uyandığını ve okula gitmek istemediğini söyledi.

Mahallede sahipsiz köpekler nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten Kocagül, şöyle konuştu:

"Onlar da can taşıyor ama burada sokağa çıkamıyor, yürüyüş yapamıyoruz. Bisikletle veya motorla çocuklarını okula götüren annelerimiz var, köpekler onlara da zarar veriyor. Küçücüktü bunlar, 'büyümeden çaresine bakın' dedik ama sesimizi duyuramadık. Biz hayvanları seviyoruz, yıllarca da hayvan besledik. Zarar görsünler istemiyoruz ama insanlar da zarar görmesin. Küçücük çocuk, şimdi ben psikolojisini nasıl düzelteceğim."

Mahalle sakinlerinden Figen Özmen (57) de sahipsiz köpeklere bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Refahiye'de dolu yağışı etkili oldu

Mayıs ayında dolu sürprizi! İlçe beyaza büründü
Ankara'da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı

Ankara'da korsan otoparkçılara operasyon: 32 gözaltı
Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişi neyle suçlanıyor? 100 milyarlık para hareketi

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'yı 200 kişiyle gözaltına aldıran suçlama
Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu

Arnavutköy'de aile kavgası kanlı bitti: Kuzenini başından vurdu
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı