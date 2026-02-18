Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde kasap, fırın ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki gıda mühendislerinin de katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerin sağlık standartlarına uygunluğu, çalışma ruhsatı, hijyen koşullarıyla ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen iş yerlerine idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmeye ise eksiklerini tamamlaması için süre tanındı.

Denetimlerin ramazan süresince aralıksız devam edeceği kaydedildi.