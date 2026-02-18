Haberler

Hatay'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

Güncelleme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, ramazan ayı öncesi kasap, fırın ve restoranlarda sağlık denetimleri gerçekleştirdi. İşletmelerin hijyen koşulları ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla il genelinde kasap, fırın ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki gıda mühendislerinin de katılımıyla yapılan denetimlerde işletmelerin sağlık standartlarına uygunluğu, çalışma ruhsatı, hijyen koşullarıyla ürünlerin gramajı ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen iş yerlerine idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir işletmeye ise eksiklerini tamamlaması için süre tanındı.

Denetimlerin ramazan süresince aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA " / " + Salim Taş -
