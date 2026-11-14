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Hatay'da polisin alkollü işletmelere yönelik denetiminde 56 işletme kontrol edildi

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Hatay'da polisin alkollü işletmelere yönelik denetiminde 56 işletme kontrol edildi, 488 kişinin GBT ve UYAP sorgusu yapıldı. Dolandırıcılık suçundan araması bulunan 1 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı 1 kişiye tebligat yapıldı; belgesi eksik işletmelere idari işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri, alkollü işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının korunması amacıyla il genelinde umuma açık alkollü mekanlarda uygulama yaptı.

Denetimlerde 56 işletme kontrol edildi, 488 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, "dolandırıcılık" suçundan araması bulunan 1 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişiye ise tebligat yapıldı.

Ekiplerce yapılan kontrollerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile mesul müdürlük belgesi bulunmayan 3'er işletme, canlı müzik izin belgesi olmayan 2 işletme ve sigortasız işçi çalıştırdığı belirlenen 1 işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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