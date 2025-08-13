Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! Hatay ve Mersin'de orman yangınları çıktı

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken, Hatay'ın Hassa ve Mersin'in Silifke ilçelerinde yeni orman yangınları çıktı.

Aşırı sıcakların etkili olmasıyla birlikte haftalardır Türkiye'nin birçok noktasından orman yangını haberleri geliyor. Son olarak Çanakkale'deki yangın ciddi boyutlara ulaşırken; yeni yangın haberleri geldi.

HATAY'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde, akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına almak için karadan ekiplerin çalışması sürüyor.

MERSİN'DE ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde ise Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi, Çamlıca Mahallesi'nin de boşaltılmasına başlandı.

KARA YOLU KAPATILDI

Öte yandan Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.