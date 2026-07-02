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Hatay'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

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Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "şantaj", "tehdit yoluyla nitelikli yağma" ve 2025 yılında bir oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri belirlenen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Salim Taş
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