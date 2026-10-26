Hatay'da 19 yaşındaki İbrahim'in yanarak öldüğü konteyner davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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HATAY'ın Antakya ilçesinde, işçilerin kaldığı konteynerin ateşe verilmesi sonucu İbrahim Yaşar'ın (19) hayatını kaybettiği, kuzeni Mehmet Ali Yaşar'ın ise ağır yaralandığı olayla ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar Mehmet Kırnaz ve Bilal Sanuk, ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların ilk duruşmada olay sırasında uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduklarını iddia ettikleri öğrenildi.

Olay, 8 Mart 2025'te saat 06.00 sıralarında Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce akrabalarının çalıştığı inşaat firmasında işe başlamak için Mersin'den Hatay'a gelen İbrahim Yaşar, 7 Mart akşamı babası Vedat Yaşar ile telefonda görüştükten sonra kuzeni Mehmet Ali Yaşar ile birlikte kaldığı konteynerde uyudu. İddiaya göre, sabaha karşı bölgeye gelen Mehmet Kırnaz ve Bilal Sanuk, işçilerin kaldığı konteyneri ateşe vererek kaçtı. Yangında alevlerin arasında kalan İbrahim Yaşar hayatını kaybetti, kuzeni Mehmet Ali Yaşar ise ağır yaralandı.

UYUŞTURUCU VE ALKOL ALDIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kırnaz ve Bilal Sanuk tutuklandı. Hatay 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar, olay öncesinde uyuşturucu ecza ve alkol aldıklarını öne sürdü. Sanıklar, konteynerin alev almasının ardından olay yerinden uzaklaştıklarını belirterek, öldürme kastları olmadığını savundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 19'AR YIL HAPİS

Hatay 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Kırnaz ve Bilal Sanuk, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile hayatını kaybeden İbrahim Yaşar'ın ve yaralanan Mehmet Ali Yaşar'ın aileleri de hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, iki sanığı 'tasarlayarak ve yakarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 19'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

BABA: 597 GÜNDÜR BU ANI BEKLEDİK

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan İbrahim Yaşar'ın babası Vedat Yaşar, 597 gündür bu anı beklediklerini söyledi. Kararla birlikte adaletin tecelli ettiğini belirten Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

"İki caniye ağırlaştırılmış müebbet, indirimsiz artı 19 yıl aldılar. Çok şükür, bütün evlatlarımıza emsal olacak bir karar çıktı. Şükürler olsun adalet sağlandı. Bidonla benzin veren Petrol şirketi hakkında araştırma yapılmasını, şirketin güvenlik zafiyetinin incelenmesini istedik. İnşallah bu da yapılacak."

Yaşar, hukuki sürecin bu aşamasında sanıkların ceza almasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bu iki caninin ceza alması bir nebze de olsa içimize su serpti. Artık akşam saat 8-9 da olsa, 10'da olsa başım dik şekilde evladımın yanına gidebileceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı