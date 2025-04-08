Hatay'da Koluna İnşaat Demiri Batmış Çocuk Kurtarıldı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde koluna inşaat demiri batan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gökçeoğlu Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun koluna inşaat demiri battı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demiri keserek çocuğu kurtardı.
Daha sonra çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel