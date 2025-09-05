Haberler

Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Yayladağı ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 93 kırsal afet konutunun yapımına devam ediliyor. Vali Mustafa Masatlı, inşaatları yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi aldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 93 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 48'i Yoncakaya ve 45'i Şenköy mahallelerinde olmak üzere 93 kırsal afet konutunun yapımı sürüyor.

İnşaatları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamaya ilişkin bilgi aldı.

Masatlı, modern yapı ve yüksek dayanıklılık esas alınarak inşa edilen konutların, vatandaşlar için huzurlu ve güvenli yuvalar olacağını belirtti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
