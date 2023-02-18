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Hatay'da harabeye dönen sokaklar sessizliğe gömüldü, görüntüler kahretti! Neredeyse hiç sağlam bina kalmamış

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır hasarı vurduğu illerin başında gelen Hatay'ın son halini gösteren görüntüler, yürekleri burktu. Terk edilmiş sokaklar sessizliğe bürünürken, neredeyse sağlam hiç ev kalmadığı görüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Hatay, depremlerin en ağır hasarı verdiği iller arasında yer aldı.

Hatay'da harabeye dönen sokaklar sessizliğe gömüldü, görüntüler kahretti! Neredeyse hiç sağlam bina kalmamış

SAĞLAM BİNA KALMADI

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği şehirde neredeyse sağlam bina kalmadı. Hatay'dan gelen son görüntüler ise yürekleri burktu.

Hatay'da harabeye dönen sokaklar sessizliğe gömüldü, görüntüler kahretti! Neredeyse hiç sağlam bina kalmamış

GÖRÜNTÜLER KAHRETTİ

Şehrin ara sokaklarında çekilen görüntülerde, birçok binanın dümdüz olduğu, geride kalanların ise ağır hasar aldığı görüldü. Park halindeki arabalar kullanılamaz hale gelirken, terk edilmiş sokaklara sessizlik çöktü.

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Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

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