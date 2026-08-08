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Erzin'de Feci Kaza: 6'sı Çocuk 9 Yaralı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

C.Y. (61) idaresindeki ?06 GD 0602 plakalı hafriyat kamyonu Kızlarçayı Mahallesi'nde U.P. (40) yönetimindeki ?01 VR 714 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki E.E. (71), R.S.P. (39), H.P. (10), F.İ. (8), K.K. (7), Y.İ. (10), M.P. (12) ve G.K. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6'sı çocuk 9 kişi, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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