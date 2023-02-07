Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'da enkazda kalan Uğur öğretmen ile 2 çocuğu öldü, eşi yaralı kurtarıldı

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı; eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, depremde yıkılan binanın altında kalan öğretmen Uğur Yılmaz (32) ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşıldı; eşi Melike Yılmaz ise enkazdan yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Altınözü ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Uğur Yılmaz ve kızı İnci (2) ile oğlu Mert (4) ve eşi Melike Yılmaz, yıkılan binanın altında kaldı. 4 kişilik aileyi kurtarmak için ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde Uğur Yılmaz ile 2 çocuğunun cansız bedenine ulaştı; eşi ise enkazdan yaralı kurtarıldı. Cenazelerin, bugün Yılmaz ailesinin memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine getirilmesi bekleniyor.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Melike Yılmaz Uğur Yılmaz Altınözü Hatay Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title