Hatay'da orman ve doğa okulu atölyeleri açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman ve doğa okulu atölyeleri törenle açıldı.

Valilik koordinesinde, Konacık Mahallesi'ndeki Kışlaçayı İlkokulu yerleşkesine öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla yaptırılan atölyelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde hasar alan eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle 210 okulun yıkıldığını hatırlatan Masatlı, "944 okulumuzda büyük onarım, 145 okulumuzda güçlendirme yaptık ve 54 okulumuzun da inşaatı devam ediyor." dedi.

Vali Masatlı, açılışı yapılan atölyelerle çocukların doğayla iç içe eğitim göreceğini ifade etti.

Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz da atölyelerde her gün çevre ilçelerden 50 öğrenciyi ağırlayacakları kaydetti.

Konuşmaların ardından atölyelerin açılış kurdelesi kesildi.