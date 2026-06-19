Haberler

Hatay'da orman ve doğa okulu atölyeleri açıldı

Hatay'da orman ve doğa okulu atölyeleri açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deprem sonrası eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, öğrencilerin doğayla iç içe eğitim alması için yaptırılan orman ve doğa okulu atölyeleri törenle açıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde orman ve doğa okulu atölyeleri törenle açıldı.

Valilik koordinesinde, Konacık Mahallesi'ndeki Kışlaçayı İlkokulu yerleşkesine öğrencilerin doğayla iç içe vakit geçirmesi amacıyla yaptırılan atölyelerin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde hasar alan eğitim altyapısının her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Kentte 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle 210 okulun yıkıldığını hatırlatan Masatlı, "944 okulumuzda büyük onarım, 145 okulumuzda güçlendirme yaptık ve 54 okulumuzun da inşaatı devam ediyor." dedi.

Vali Masatlı, açılışı yapılan atölyelerle çocukların doğayla iç içe eğitim göreceğini ifade etti.

Arsuz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz da atölyelerde her gün çevre ilçelerden 50 öğrenciyi ağırlayacakları kaydetti.

Konuşmaların ardından atölyelerin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Acun Ilıcalı'nın ilk transferi Süper Lig devinden

İlk transferi Süper Lig devinden
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı