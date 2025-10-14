Hatay'da Dev Atık Su Tüneli Projesi Devam Ediyor

Haberler

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede 11,2 kilometre uzunluğunda atık su tünelinin yapımı sürüyor. Proje, Defne, Antakya ve Samandağ ilçelerinin atık sularını toplayarak biyolojik arıtma tesisi ile temiz su elde edilmesini sağlayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 3 ilçeyi kapsayan 11,2 kilometre uzunluğundaki atık su tünelinin yapımı devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İLBANK, Emlak Konut GYO ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Hatay Atık Su Tüneli" projesi kapsamında Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

İncelemenin ardından Masatlı, gazetecilere, 6 Şubat depremlerinde kentin altyapısının da hasar gördüğünü söyledi.

Masatlı, Defne ilçesinde başlayan 11,2 kilometre uzunluğunda, 5,6 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli atık su tünelinin, Antakya ve Samandağ ilçelerini de kapsadığını belirtti.

Projede çalışmaların sürdüğünü dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Yerin 20 metre altından geçen tünelimizde, doğal eğimle birlikte herhangi bir enerji maliyeti olmadan Antakya ve Defne ilçelerimizin atık suları bir havzada toplanacaktır. Oluşturulacak biyolojik arıtma tesisiyle bu sular arıtılacak ve özellikle tarımsal üretimde kullanılacak hale getirilecektir. Atık su tüneli ve biyolojik arıtma tesisiyle, depremlerin öncesinden beridir süregelen Asi Nehri'ndeki kirliliğe de çözüm getirilecektir. Hiçbir kanalizasyon hattı nehre akmayacağı için Asi Nehrimiz tertemiz kalacaktır."

Masatlı, projenin kentin kanalizasyon sorununa da kalıcı çözüm sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük atık su tüneli olma özelliği taşıyan projenin 2026'nın nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
