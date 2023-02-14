Hatay'da depremin 204. saatinde bir kadın enkazdan kurtarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin 204. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan yabancı uyruklu Muna Dabul kurtarıldı. Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 204 SAAT SONRA KURTARILDI Merkez Antakya ilçesi Burçak Apartmanı'nda enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, depremin 204. saatinde Muna Dabul adlı yabancı uyruklu kadını binanın enkazından kurtardı. Dabul, hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antakya Hatay Güncel Haberler

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