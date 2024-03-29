Hatay'da deprem sonrası restore edilen Hünkar Mescidi ibadete açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve gerçekleştirilen restorasyon sonrası ibadete açılan Hünkar Mescidi'nde cuma namazı kılındı.

Merkez Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde bulunan mescit, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar aldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen mescit, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Vali Mustafa Masatlı de yeniden ibadete açılan mescitte, vatandaşlarla cuma namazını kıldı.

Masatlı, namaz sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde başta tarihi yapılar olmak üzere binaların ciddi hasar aldığını hatırlattı.

Bu anlamda, Antakya için önemli bir yere sahip Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Hünkar Mescidi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Burası 1864'te yapılmış, 1872'de küçük bir deprem geçirmiş ama onda herhangi bir önemli hasar almamış ve günümüze kadar varlığını korumuş. 6 Şubat depremiyle beraber burada da orta hasar oluştu, orta hasarla beraber Vakıflar Genel Müdürlüğümüz hemen burayla ilgili çalışmalara başladı. İçerideki bütün aksamı hemen hemen neredeyse tamamı aslına uygun bir şekilde yeniledik ve bugün itibarıyla ibadete açtık. Bu bizim için mutluluk verici bir durum."

Depremlerde zarar gören diğer tarihi yapılarla ilgili de restorasyonun devam ettiğini vurgulayan Masatlı, Ramazan Bayramı'nda da Sarımiye Camisi'ni ibadete açmayı planladıklarını söyledi.

Masatlı, şehrin eskisinden daha sağlam ve güzel bir şekilde inşa, ihya ve imar çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

"Deprem sonrasında restorasyonu biten ilk eser"

Hatay Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren de depremde hasar gören Hünkar Mescidi için hızlı şekilde projelendirme ve uygulama sürecine geçtiklerini anlattı.

Bu kapsamda zeminde bir güçlendirme yapıldığına dikkati çeken Güneren, "Burasının şöyle bir değeri var; deprem sonrasında restorasyonu biten ilk eser olmuş oluyor. Çok kıymetli bir yerde, Antakya'nın kalbinde olan bir eser." dedi.

Kurtuluş Caddesi'nde 9 vakıf eserinde restorasyon çalışmasının devam ettiğini belirten Güneren, 2025 içinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait eserlerin tamamında çalışmaları bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Camide namaz kılan vatandaşlardan Ahmet Kızıldağ da mescidin ibadete açılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.