Hatay'da Deprem Sonrası 100 Bin Konut Teslimine Yaklaşıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan çalışmalarda TOKİ ve Emlak Konut tarafından Emek–Aksaray aksında 6 bin 565 bağımsız bölümün tamamlandığı, il genelinde ise teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 100 bine yaklaştığını bildirildi.

Asrın felaketinde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da, enkazların kaldırılmasıyla oluşan geniş boşlukların yerini yeni konutlar alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Emek Mahallesi'nde yürütülen inşa seferberliğinin büyük oranda tamamlandığı ve teslimat sürecinin başladığı bildirildi.

Bakanlık koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO tarafından Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ile 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölümün inşa edildiği belirtildi. Mahallenin yeniden ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, sahada çalışmaların hız kesmeden sürdüğü kaydedildi.

Deprem bölgesinde en fazla konutun inşa edildiği ilin Hatay olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kentin 'Asrın ihya seferberliği'nin simge şehirlerinden biri haline geldiği ifade edildi. Tarihi dokusuyla 'medeniyetler şehri' olarak anılan Hatay'da, bir yandan konut üretimi devam ederken diğer yandan şehir merkezindeki kültürel mirasın yeniden hayat bulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda dünyada ilk kez ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi ile Kemalpaşa Caddesi ve Tarihi Uzun Çarşı'nın eski ihtişamına kavuşturulduğu; Habib-i Neccar Camii, Tarihi Meclis Binası, belediye binası ve Tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapılarının yeniden inşa edildiği bildirildi.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Açıklamada, Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 100 bine yaklaştığı, yıl sonuna kadar ise 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 bağımsız bölümün teslimata hazır hale geleceği ifade edildi.

BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise 'Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim 'Emeğimiz' notuyla Antakya'nın merkez mahallelerinden biri olan Emek Mahallesi'nden yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.