Hatay'da deprem hasarı gören tarihi Uzun Çarşı, bayram alışverişi için yeniden uğrak noktası oldu

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı, deprem sonrası yeniden açıldı ve Kurban Bayramı alışverişi için vatandaşların uğrak noktası oldu. Esnaflar, bayram hareketliliğinin geçmiş yıllara oranla düşük olduğunu belirtirken, depremden sonra şehri terk edenlerin yavaş yavaş geri döndüğünü söyledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da büyük hasar gören tarihi Uzun Çarşı, vatandaşların bayram alışverişi için yeniden uğrak noktası oldu. Esnaf Semir Eraslan, bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, "İnsanlar eski günleri yad edip enkazları izleyerek alışveriş yapıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bölgenin en işlek yerlerinden olan, tarihi 12'nci yüzyıla dayanan Uzun Çarşı'da 2 bin 500 dükkandan 700'ü yıkıldı. 3,5 kilometre uzunluğundaki çarşıda, normale dönüş için çalışmalar sürerken kente dönen esnaf da dükkanlarını açmaya başladı. Çarşıda su ve elektrik sorunuyla ilgili yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 400 esnaf iş yerini faaliyete geçirdi. Yaraların sarılmaya başlanmasıyla birlikte çarşı, Kurban Bayramı alışverişini yapmak isteyen Hataylıların yeniden uğrak noktası oldu.

Bayram alışverişi için çarşıyı tercih eden vatandaşlardan Ercan Alkaya da çocuklarının bayram sevinçlerini eskisi gibi yaşaması ve onları depremin psikolojisinden uzak tutmak adına bayram alışverişine çıktıklarını söyledi.