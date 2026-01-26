Haberler

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı

Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yayla su şebekelerini besleyen Yayladağı ve Karaçay barajlarının doluluk oranları yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle yükseldi. Yayladağı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 40,2’ye, Karaçay Barajı’nın ise yüzde 22,1’e ulaştı.

Hatay'da su şebekelerini besleyen barajlardan Yayladağı'nın doluluk oranı yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 40,2'ye, Karaçay'ın da yüzde 22,1'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nın doluluk oranında yağmur ve kar yağışının etkisiyle artış kaydedildi.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi geçen yılın kasım ayında yüzde 6'ya gerileyen Karaçay'daki doluluk, mevsim yağışları sayesinde yüzde 22,1'e çıktı.

Kentte içme suyu ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan 6,5 milyon metreküp kapasiteli Yayladağı Barajı'nın 2 ay önce yüzde 12 ölçülen doluluk oranı, yüzde 40,2'ye yükseldi.

"Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranının uzun süre sonra artış göstermesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Kentte geçen yıl barajlardaki su seviyenin düşmesi nedeniyle ciddi önlemler aldıklarını belirten Öntürk, şöyle konuştu:

"Hatay geçen yıl Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan iliydi. Su konusunda yüzde 30 seviyesinde barajlardan destek alıyoruz, geri kalanı yer altı kuyularından sağlanıyor. Geçen yıl o büyük kuraklığa rağmen vatandaşlarımıza ciddi susuzluk yaşatmadık. Barajlardan verilecek sudaki açığı, 1350 kilometrelik isale hattı ve 313 yer altı kuyusuyla kapattık."

Öntürk, su krizinin tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayarak, kaynakları korumak için tedbirleri artırdıklarını anlattı.

Bahçe sulama ve kullanım suyunda tasarruflu davranılması gerektiğini vurgulayan Öntürk, "Dua edelim inşallah yağış alırız ama yağış alsak da meseleye küresel ısınma yönünden bakmamız lazım. Su kullanımında herkesin tedbirli şekilde davranması lazım." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Balkondan eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Belediye başkanı partiden ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim

Belediye başkanı ihraç edilince açıkladı: AK Parti'ye geçtim
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

Transferde Ozan bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Kod incelemelerinde ortaya çıktı

Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren değişiklik! Yeni dönem başlıyor
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı