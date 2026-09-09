Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.
Haraparası Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışması sırasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Bu sırada alanda çalışan 2 işçi, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan 2 işçi yaralı olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA