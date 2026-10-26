Hatay'da Alman belediyelerinin de katkısıyla yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı

Hatay'da, Almanya'nın çeşitli belediyelerinin de desteğiyle yapımı tamamlanan Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Almanya'nın Aalen, Kiel ve Dortmund belediyelerinin katkılarıyla Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde 6 bin 230 metrekarelik alanda inşa edilen merkez için açılış töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, programdaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını söyledi.

Depremlerin ardından seferberlik anlaşıyışıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Masatlı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın buraya geldiğinde bir cümlesi oldu. 'Değerli Hataylı hemşehrilerim, burayı kalıcı olarak lütfen terk etmeyin. Biz buradaki yaşamı eskisinden daha iyi, daha güzel, yaşanabilir hale getireceğiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere bizler, yerel yönetimlerimizle, milletvekillerimizle hep beraber o sözün sonuna kadar arkasındayız. Onun gerçekleştirilmesi için de her şeyi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Masatlı, afet sonrası uluslararası desteklerin önemini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk milleti olarak şu sözü çok severiz; 'Dost kara günde belli olur'. İşte bizim kara günümüzde bize el uzatanlar, bizimle dayanışma içerisinde olanlar oldu. Ben 6 Şubat'tan beri bunu gözlemleyen, buna tanıklık eden bir yöneticiyim. Dünyanın muhtelif yerlerinden, belki yardım beklemediğimiz yerlerden yardım gördük, destek aldık. Onlardan biri de tarihi dostluğumuz olan Almanya Cumhuriyeti'nden, oradaki soydaşlarımızdan aldık. Bu yardımı çok kıymetli, önemli buluyorum."

"Bugün geldiğimiz nokta aslında adı konmamış bir devrimdir"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'ın küllerinden doğuşuna tanıklık ettiklerini belirtti.

Önemli bir tesisin açılışına ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Asrın felaketi, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 'asrın dayanışması'na dönüştü. Bugün Allah'a çok şükür sadece bir Sağlıklı Yaşam Merkezinin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda yükselen umudu, hayallerimizin gerçekleşmesini, şehrimizin yeniden ayağa kalkmasını ve burada hayatın yeniden başlamasını konuşuyoruz. 6 Şubat depreminde çok büyük acılar yaşadık. Burada çok sayıda insanımızı kaybettik ama çok şükür Allah'a... Hatay, şehrin geleceğine, insanımızın geleceğine ve insanlık değerlerine inandı. Bugün geldiğimiz nokta aslında adı konmamış bir devrimdir."

Yayman, Hatay'da deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, şunları ifade etti:

"Dün bize 'Çadırları dağıtamazsınız, konteynerleri veremezsiniz, bu evleri yapamazsınız' dediler. Biz hep söylüyoruz; biz her zaman milletimizle beraber yol yürüdük, yol yürümeye devam ediyoruz. Milletimiz inandı. Milletimiz Cumhurbaşkanı'mıza ve siyasetçilere güvendi. Hatay bir ve beraberdir. Bu hizmetler Allah'a çok şükür ki Hatay'ımızın ayağa kalkması için devam etmektedir, devam edecektir. Burada sadece sağlıklı yaşam merkezi yükselmiyor. Bir şehrin yeniden ayağa kalkması, umutlar ve iyilik değerleri yükseliyor."

Diğer konuşmacılar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de depremden sonra başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden birlik, beraberlik ve dayanışma desteği aldıklarını kaydetti.

Hatay'daki dayanışma örneğine önem verdiklerini dile getiren Öntürk, merkezin yapımında katkısı olan yurt dışındaki belediye ve hayırseverlere teşekkürlerini sundu.

Aalen Belediye Başkanı Frederick Brütting ve Kiel Kent Konseyi Başkanı Bettina Aust'un konuşmalarının ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar, merkezi gezip hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA