Hatay'da Ali İsmail Korkmaz'ın ailesini ziyaret eden Sezen Aksu, yeğenine küpesini hediye etti

HATAY'da deprem bölgelerindeki yardım çalışmalarına katılan sanatçı Sezen Aksu, 2013 yılında 'Gezi Parkı Eylemleri' sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın (19) ailesinin Antakya'daki evini ziyaret etti. Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile sohbet eden Aksu, yeğeni 10 yaşındaki Ali Yusuf'a kulağındaki küpeyi ve tabletini hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesine gelen birçok isim de yardım çalışmalarına destek veriyor. Bu kapsamda bir süredir ilçede bulunan ve yardım çalışmalarına destek veren sanatçı Sezen Aksu, dün 2013 yılında 'Gezi Parkı Eylemleri' sırasında Eskişehir'de darbedilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin evini ziyaret etti. İlçeye bağlı Ekinci Mahallesi'nde bulunan Korkmaz ailesinin evine gelen Aksu, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile uzun süre sohbet etti. Aksu daha sonra Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz'ın çocukları Ali Yusuf ve 3 aylık Barış Umut'u sevdi. Barış Umut'u kucağına alıp şarkı söyleyen Aksu, kulağındaki küpeyi ve tabletini Ali Yusuf'a hediye etti. Aksu daha sonra Korkmaz ailesiyle vedalaşıp evden ayrıldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz ise çok sayıda değerli ismin evlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Sezen Aksu, Mert Fırat, Elvan Odabaşı, Tuğba Özay gibi birçok isim ziyaret etti. Dün de Sezen Aksu geldi" dedi.