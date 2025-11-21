Hatay'da 'Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Üniversite, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği işbirliğinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, çocukların yararı için kurumların el ele vermesinin insanlık görevi olduğunu, panelin de bu sorumluluk bilinciyle şekillenmiş bir birlikteliğin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

Çocukların toplumun geleceğini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Çocukların güvenli, sağlıklı, mutlu ve adil bir ortamda yetişmesi yalnızca ailelerin değil, eğitim kurumlarının, kamusal yapılarının ve tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu nedenle bugün burada hem akademik bakışı hem de uygulama alanındaki deneyimi bir araya getirerek, çocuk haklarına ilişkin çok boyutlu değerlendirme yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz."

Eren, çocuk haklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam kazandığını belirterek, aile yapısının eğitim sürecindeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Çocukların sağlık ve mutluluğunu tehdit eden risklerin son yıllarda arttığını dile getiren Eren, "Yoksulluk, dezavantajlı bireylerin eğitime ulaşmada yaşadığı güçlükler, akran zorbalığı, bağımlılık ve aile içinde yaşanan sorunlar çocukların haklarını doğrudan etkileyen risklerden bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

Eksi 25 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Tümkaya Karakaya da güçlü ailelerde çocukları daha hızlı kazandıklarını ve geliştirdiklerini belirterek, panele destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin sunum yaptığı panele, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.