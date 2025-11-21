Haberler

Hatay'da "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" düzenlendi

Hatay'da 'Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ev sahipliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Aile Yılında Çocuk Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Üniversite, Valilik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eksi 25 Derneği işbirliğinde Ziraat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, çocukların yararı için kurumların el ele vermesinin insanlık görevi olduğunu, panelin de bu sorumluluk bilinciyle şekillenmiş bir birlikteliğin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

Çocukların toplumun geleceğini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

"Çocukların güvenli, sağlıklı, mutlu ve adil bir ortamda yetişmesi yalnızca ailelerin değil, eğitim kurumlarının, kamusal yapılarının ve tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu nedenle bugün burada hem akademik bakışı hem de uygulama alanındaki deneyimi bir araya getirerek, çocuk haklarına ilişkin çok boyutlu değerlendirme yapıyor olmanın heyecanı içindeyiz."

Eren, çocuk haklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle ayrı bir anlam kazandığını belirterek, aile yapısının eğitim sürecindeki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Çocukların sağlık ve mutluluğunu tehdit eden risklerin son yıllarda arttığını dile getiren Eren, "Yoksulluk, dezavantajlı bireylerin eğitime ulaşmada yaşadığı güçlükler, akran zorbalığı, bağımlılık ve aile içinde yaşanan sorunlar çocukların haklarını doğrudan etkileyen risklerden bazılarıdır." ifadelerini kullandı.

Eksi 25 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Tümkaya Karakaya da güçlü ailelerde çocukları daha hızlı kazandıklarını ve geliştirdiklerini belirterek, panele destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin sunum yaptığı panele, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Bu sefer fena köşeye sıkıştı
İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

İmralı'ya AK Parti'nin göndereceği isim belli oldu
Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz

Trump, her fırsatta topa tuttuğu ismi Beyaz Saray'da ağırladı
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı

İmralı kararından sonra o ilde CHP binasına saldırı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs

Büyük salgın kapıda! Covid-19'dan bu yana en bulaşıcı virüs
Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk ölümcül vukuatları değilmiş

Bir ailenin yok olduğu faciada korkunç detay! İlk vukuatları değilmiş
İç çamaşırı ile kaçarken öldürüldü! Yasak aşk cinayetinde babadan davanın seyrini değiştirecek sözler

Yasak aşk cinayetinde babadan olayın seyrini değiştirecek sözler
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Mahmut Tuncer'den sıra dışı 'Serenay Sarıkaya' çıkışı

Mahmut Tuncer, güzel oyuncuyu işaret etti: Beni o oynasın
Türkücü Aydın Aydın yapay zekaya savaş açıp sazını taşa vurup kırdı

Ünlü türkücü isyan etti! Sazını taşa vurup parçaladı
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da renkli karşılama! İlgiyle izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği ülkede böyle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 4'ü hakem 32 kişi tutuklandı

Bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama! Aralarında hakemler de var
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor

Gökhan Yücel: Türkiye bugün dünyada ilk 20 ekonomi arasında yer alıyor
Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu

Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.