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Hatay'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da 24 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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Samim SELÇUK/ Hatay, – HATAY'da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis tarafından yakalandı.

Samim SELÇUK/ Hatay, – HATAY'da hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçlarından 24 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.S., polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, 'İbadete Ayrılmış Eşya Hakkında Hırsızlı' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan M.S.'nin Antakya ilçesinde saklandığı belirlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyon ile firari hükümlü M.S., yakalandı.M.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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