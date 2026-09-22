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Hatay'da 14 kilo 752 gram esrar, 122 kök kenevir bulundu; 1 şüpheli tutuklandı

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Hatay'da 14 kilo 752 gram esrar, 122 kök kenevir bulundu; 1 şüpheli tutuklandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alican GÜMÜŞ/HATAY, ?-HATAY'da polisin yaptığı operasyonda bir ev ve bahçesinde 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

?Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün Antakya ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde ve bahçesinde arama yapan ekipler; boyları 1 ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 100 fişek ele geçirirken, S.A., M.A. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., tutuklandı. M.A. ve S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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