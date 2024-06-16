Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Ziyaretlerine Ulaşım İmkanı Sağlıyor
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlara ulaşım imkanı sağlıyor. Belediye ekipleri, Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara çiçek veriyor. Ayrıca, Antakya Asri Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara elektrikli araçlarla ulaşım imkanı sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, kent içi ulaşımda belirli hatların bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ziyarette bulunan vatandaşlara ulaşım imkanı sağladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Antakya, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bayram dolayısıyla mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara çiçek verdi.
Belediye ekipleri, Antakya Asri Mezarlığı'nda kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara, elektrikli araçlarıyla ulaşım imkanı sağladı.
Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda belirli hatların bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.