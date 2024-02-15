Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi yeni hizmet binası açıldı

Hatay Barosu ve Adli Yardım Merkezi yeni hizmet binası törenle açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde kısmi hasar alan baro için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği destekleriyle Akasya Mahallesi'nde 498 metrekarelik alana iki katlı hizmet binası yapıldı.

İnşası tamamlanan hizmet binasının açılışı İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, merkezin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaşanan depremin ardından şehrin kalkınması için desteklerinin devam edeceğini belirten Mard, şöyle konuştu:

"Şehirde büyük bir deprem felaketi yaşandı, bu sadece bizim buraya bir katkımız. Deprem felaketinin ardından uzun dönemde ve imkanlar ölçütünde Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Binanın sadece fiziki olarak değil hukuki olarak da çok işe yarayacağını düşünüyoruz. Bu bina birçok kişinin hayatına dokunacak ve onlara hukuki olarak destekte bulunacak."

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da baronun hizmet binası ihtiyacının giderildiğini söyledi.

Depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları anlatan Vinton, "Hatay'da ve diğer deprem illerinde başka programlar da yaptık. 4 bin 616 küçük esnafa toplamda 10 milyon dolar destekte bulunduk. Bu esnaf sayısı Hatay'da ise 900'ün üzerindedir." dedi.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, Hatay Baro ve Adli Yardım Merkezi binasının sadece bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, "Bu yapı, Hatay için adalet isteyen herkese ışık olacak bir sembol niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Hatay Baro Başkanı Erhan Nizamoğlu ise binanın yapımında emeği olan herkese teşekkür etti.