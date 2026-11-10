Hatay Arsuz'da EDS direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

Hatay Arsuz'da EDS direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Arpaderesi Mahallesi'ndeki EDS direğine çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Arpaderesi Mahallesi'ndeki EDS direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan K.E, Z.U. ve Ç.U. Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA