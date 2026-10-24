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Hatay Antakya'da üst aramasında 119 uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Güzelburç Mahallesi'nde durdurulan 3 şüphelinin üst aramasında 119 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca bulundu. Şüpheliler gözaltına alınırken emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, üst aramalarında uyuşturucu hap bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Güzelburç Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, durumlarından şüphelendiği M.G, Y.E.K. ve N.K'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 119 uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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