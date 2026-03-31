Hatay-AB heyeti Hatay'da

Güncelleme:
HATAY'da, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve üye ülke temsilcilerinden oluşan heyet, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

AB Türkiye Delegasyonu ve üye ülke temsilcilerinden oluşan heyet, AB desteğiyle deprem bölgesindeki çalışmaları incelemek için saha gezisi yaptı. AB Türkiye Delegasyonu Geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen, Litvanya'nın Türkiye Büyükelçisi Marius Janukonis ile AB üyesi ülkelerin ve ilgili bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı heyet, ilk olarak Altınözü Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Heyet, ardından Yenişehir Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyetin bir sonraki durağı ise Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti ile Derince Şehit Coşkun Akşit İlkokulu oldu. Deprem sonrası bölgede yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılanma sürecini yerinde inceleyen heyet, barınma alanları ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde, sahadaki mevcut durum, ihtiyaçlar ve yürütülen projeler ele alındı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
