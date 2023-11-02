Hastanede tedavi gören çocuklar, "Cumhuriyet" etkinliğiyle moral depoladı

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklar ve aileleri, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser ve etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimliği ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarının işbirliğinde hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Çocuk ve Cumhuriyet" temalı etkinlikte Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim elemanları sevilen marşları seslendirirken, çocuklara müzik aletlerinin tanıtımı yapıldı.

Konserde marşlara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik eden çocuklar, tedavi süreçlerinde moral depolama fırsatını da buldu.

İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serap Sivri, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sağlığını korumak ve hastalıklarını tedavi etmek için iyi bir donanım ve altyapıya sahip olduklarını vurguladı.

Tedavi gören çocukların sağlıklı gelişimleri için sosyal aktiviteler içerisinde yer almalarını da çok önemsediklerini belirten Sivri, "Tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerini sürdürmesi için hizmet veren hastane okulumuz, oyun ihtiyaçlarını karşılamak için de her servisimizde çocuk gelişim uzmanlarımızın yer aldığı oyun odaları bulunuyor. Ayrıca müziğin şifa verici etkisini dikkate alarak çocuklarımıza ara sıra böyle etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını çocuklarımızla kutlamak istedik"

Prof. Dr. Sivri, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılının kutlandığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu ve şerefini çocuklarımızla bu etkinlikle kutlamak istedik. Çocuklarımız buradaki konserde hem müzik aletlerini tanıdı hem de marşlar öğrenip onlara eşlik etti. Cumhuriyet'in 100. yılı bizler için çok büyük bir mutluluk ve onur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Atatürk'ün 'Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir' sözünden de hareketle çocuklarımızın, gençlerimizin Cumhuriyet'in bekçisi olacağına dair inancımızı da belirtmek istiyorum."

Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Meryem, "Cumhuriyet konserini çok sevdim, bayıldım, çok eğlendim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." dedi. 15 yaşındaki Berat ise etkinliğin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.