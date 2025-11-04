Hastanede düşürüldüğü iddia edilen Ahsen bebek hayatını kaybetti; 6 sağlık çalışanına dava

ANKARA'da Hacer Ersoy Çetiner'in özel hastanede sağlıklı dünyaya getirdiği Ahsen Meva bebek, nefes sorunu nedeniyle tedaviye alındığı yoğun bakımda 3 gün sonra fenalaşıp, sevk edildiği başka bir hastanede 17 günlükken yaşamını yitirdi. Ahsen Meva bebeğin, kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları sonucu hayatını kaybettiğine yönelik Adli Tıp Kurumu raporu üzerine 2 doktor, 2 hemşire, başhekim ve yardımcısı hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hacer Ersoy Çetiner, 28 Mart 2023'te özel hastanede hamileliğinin 35'inci haftasında ikinci çocuğu Ahsen Meva'yı 2 kilo 360 gram olarak dünyaya getirdi. Ahsen Meva bebek, 'Yenidoğanın geçici taşipnesi' (bebeklerde doğumdan sonra başlayan ve yaklaşık 3 gün süren hafif bir solunum problemi) tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alındı. Ahsen Meva bebek, 3 gün sonra durumunun ağırlaşması üzerine aynı hastanenin Sincan'daki şubesine sevk edildi. Burada yapılan müdahaleden sonra da bebek, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada çekilen beyin tomografisinde Ahsen Meva bebeğin kafatasında kırık belirlenirken, yüz ve baş kısmında da morluklar tespit edildi. Ahsen bebek, 17 günlükken hayatını kaybetti.

6 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Hacer Ersoy ve Ahmet Çetiner çifti, bebeklerinin özel hastanede düşürüldüğünü iddia ederek şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, bebeğin kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile birlikte gelişen yaygın kanamalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, bebeğin özel hastanedeki hasta izlem raporları da incelendi. Buna göre, bebeğin kafa travması geçirdiği ve bu kafa travmasının doğumundan 3 gün sonra 31 Mart 2023 tarihinde gece 00.00 ile 07.00 saatleri arasında meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği belirtildi. Rapor doğrultusunda özel hastanede görevli başhekim N.D., başhekim yardımcısı S.D.Y., nöbetçi doktor A.A.K., çocuk kardiyoloji doktoru İ.U.S., yoğun bakım hemşiresi N.K., kadın doğum hemşiresi A.Y. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6 sanığın yargılaması Ankara 75'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

'KAFASI ŞİŞMİŞ, GÖZÜ KIZARMIŞTI'

DHA'ya konuşan anne Hacer Ersoy Çetiner, bebeğini, kilosu, refleksleri gayet yerinde olarak dünyaya getirdiğini söyleyerek, "İlk kontrollerinde sağlıklı bir bebekti. Geçici nefes sorunu olduğu söylendiği için yoğun bakıma aldılar. İlk 2 gün her şey normaldi. 3'üncü gün sabah bebeğimizi görmek için girdiğimizde çok daha iyi görünüyordu. Fakat o gecenin sabahında saat 07.00 gibi hastaneden arayıp bebeğimizin kötüleştiğini ve Sincan'da bulunan şubelerine sevk edeceklerini söylediler. Hastaneye gittiğimizde bebeğimizin refleksi yoktu, kafası şişmişti, sağ gözünün üstü kızarmıştı. Bu halini görünce ne olduğunu sordum; ama cevap alamadım. Oradaki doktor, 'Bilemiyoruz, araştırılacak, sevki olacak, olabilir böyle' dedi. Ben 'Nasıl olabilir' dediğimde, cevap alamadık. Sonra doktor bebeğimin elini tuttu ve bıraktığında hiçbir şekilde refleksi yoktu" dedi.

'SAĞLAM BIRAKTIĞIM BEBEĞİMİ ÖLDÜRMÜŞLER'

Hacer Ersoy Çetiner, 2,5 yıldır çok kötü günler geçirdiklerini söyleyerek, "Giden bir canımız var, evladımız var. Ben kucağıma alamamışım bir anne olarak, onu besleyememişim, kokusunu içime çekememişim maskeyle girdiğim için. Sapasağlam bırakmış olduğum bebeğimin beynini öldürmüşler. Yani beyin ölümü zaten gerçekleşmiş. Biz Ankara Tıp'ta onun sadece bedenini okşadık. Ben kokusunu koklayamadım bebeğimin. Bir tane kıyafetini verdim Ankara Tıp'ta hemşireye, giydirdi. Çıkarınca bana verdi sağ olsun. Ağız mendillerini aldım, onları kokluyorum. Biz bu acıyı 2,5 yıldır yaşıyoruz; ama sorumlular hala görevlerinde. Bizim derdimiz başka bebeklerin aynı acıyı yaşamaması. İnsanla temas eden hiç kimse mesleğini sevmiyorsa bu işi yapmasın. Devletimizin adaletine güveniyoruz" diye konuştu.

'KIRIK NASIL OLUŞTU AÇIKLANSIN'

Baba Ahmet Çetiner ise "Bebeğimiz daha ileri tetkik için Ankara Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oradaki doktorlar durumun adli vaka olduğunu belirleyip polise bildirdiler. Daha sonra yapılan incelemelerde, o gece görevli doktorun hastanenin kadrolu doktoru olmadığı, devlette çalıştığı ve ücret karşılığında nöbete geldiği ortaya çıktı. Tek hastaydı, tek bebekti. Buna rağmen kafasında 2 kırık oluştu. Bu durum Adli Tıp raporuyla da kesinleşti. Soruşturma izni Sağlık Bakanlığı tarafından verildi, yargılama süreci başladı. İlk duruşmada hastane yönetiminden 2 kişi gelmedi. Bebeğimizin kafasındaki kırığın neden ve nasıl oluştuğunun açıklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKSİRLİ HAREKET OLARAK DEĞERLENDİRELEMEZ'

Ailenin avukatı Merve Uçak ise bebeğin tedavisini yürüten ve özellikle travmanın meydana geldiği gece bebekle temas halinde bulunan tüm sağlık personelinden şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Konuyla ilgili gerekli soruşturma izinleri Sağlık Bakanlığı'ndan alınmıştır. Gerek Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan mesleki sorumluluk kurulu raporunda, gerekse soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, bebeğin tedavisini yürüten hekim, hemşireler ve hastane yönetiminin kusurlu oldukları tespit edilmiştir. Travma gibi vahim bir olayın yanı sıra, çalışma izni olmayan hekimlerin hastanede çalıştıklarını ve bebeğe müdahalede bulunduklarını görmekteyiz. Ayrıca nöbetçi hekimin nöbet süresi boyunca bebeği bir kez bile muayene etmediği tespit edilmiştir. Şu an yargılama süreci devam etmektedir. Her ne kadar kamu davası 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla açılsa da yargılamanın ilerlemesiyle birlikte bu eylemlerin taksirli hareket olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz. Bizler bebeğin ölümüne sebep olan kişilerin hak ettikleri cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.