Kanada'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü
Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kanada polisi, Northwest Territories'te orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren uçağın düştüğünü açıkladı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını, uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı