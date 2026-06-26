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Kanada'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü

Kanada'da yangın söndürme uçağı düştü: 3 ölü
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Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kanada'nın Northwest Territories bölgesinde orman yangınına müdahale eden uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kanada polisi, Northwest Territories'te orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren uçağın düştüğünü açıkladı. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını, uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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