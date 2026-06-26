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ABD'nin Florida eyaletinde 74 yaşındaki mahkum eyalette idam edilen en yaşlı kişi oldu

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ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında karısını öldürmekten hüküm giyen 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, enjeksiyon yoluyla idam edilerek eyaletin modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu. Gelecek ay da 74 yaşındaki başka bir mahkumun idam edilmesi planlanıyor.

ABD'nin Florida eyaletinde 1992 yılında karısını öldürmekten suçlu bulunan 74 yaşındaki Dusty Ray Spencer, eyaletin modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

Florida Eyalet Hapishanesi'nde, 1992'de eşini öldürdüğü belirlenen 74 yaşındaki Spencer'ın idamı gerçekleştirildi.

Enjeksiyon yoluyla idam edilen Spencer, eyaletin modern tarihinde idam edilen en yaşlı mahkum oldu.

Ayrıca, eyalette gelecek ay 74 yaşındaki başka bir mahkumun da idam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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