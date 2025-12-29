Haberler

İstanbul-Bahçelievler'de hastane odasında refakatçinin cep telefonunu çaldı

Bahçelievler'de hastanede refakatçi olan M.K.E.'nin cep telefonunu çalan Orhan G. (36), düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin daha önce çok sayıda hırsızlık yaptığı ve 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler'de hastanede refakatçi olan M.K.E.'nin odasından cep telefonunu çalan şüpheli Orhan G. (36), Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda hırsızlık yaptığı ve 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık anları ise hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Aralık'ta Bahçelievlerde bir hastanede meydana geldi. Hastanede tedavi gören hastanın refakatçisi olan M.K.E.'nin cep telefonu çalındı. Olayın ardından M.K.E.'nin şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, şüphelinin hasta yakını gibi dolaştığı ve odaları kontrol ettiği görüldü. Şüphelinin bir süre sonra da hastaneden ayrıldığı görüntüler de kameralara yansıdı.

AYNI YÖNTEMLE ÇOK SAYIDA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimlik tespiti yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Orhan G.'yi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin 20 Kasım'da Bahçelievler'de iş yerinden, 21 Nisan'da ise aynı bölgede başka bir hastaneden aynı yöntemle telefon çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
