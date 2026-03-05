Hastane sınıfında 'Oyun Her Yerde' etkinliği ile moral buldular

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi bünyesindeki hastane sınıfında düzenlenen 'Oyun Her Yerde' etkinliğinde, tedavi gören çocuklar çeşitli atölye ve oyunlarla moral buldu. Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Çocukluk gökyüzü gibidir. Nereye gitseniz sizinle gelir. Önemli olan çocuklarımızı güzel anılarla eğitim-öğretim ortamına sokabilmek" dedi.

Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğrencileri, Tepecik Eğitim ve Araştırma Çocuk Hastanesi bünyesindeki hastane sınıfında tedavi gören çocuklara yönelik 'Oyun Her Yerde' etkinliği düzenledi. Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya dökerek çocuklara moral vermeyi amaçladı. Etkinlik kapsamında çocuklarla geleneksel ebru sanatından örnekler paylaşıldı. Taş boyama atölyesinde doğadan toplanan taşlar, çocukların ellerinde renkli figürlere dönüştü. Masal anlatımı, eğitsel oyunlar ve çeşitli aktivitelerle çocukların hastane ortamından uzaklaşmaları hedeflendi. Çalışmayla tedavi gören çocukların psiko-sosyal gelişimlerine destek olunması ve hastane kaygılarının azaltılması amaçlandı. Etkinliğin, meslek lisesi öğrencilerinin empati ve mesleki duyarlılık becerilerine de katkı sağladığı belirtildi. Öte yandan, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Savaş Yakan ile hastanedeki çocukları ziyaret edip oyuncak dağıttı.

'ÇOCUKLUK GÖKYÜZÜ GİBİDİR'

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Sosyal devlet olmamız hasebiyle her yerde eğitim kavramı kapsamında hastanelerde sınıflarımız var. Buradaki sınıfta, günübirlik dahi olsa hastaneye gelen çocuklarımızın eğitim-öğretimden uzak kalmaması adına bakanlığımızın sağlamış olduğu imkanlar çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Çocuklarımızın burada hastane ortamından uzaklaştığını düşünüyorum. Çünkü sonuçta çocuk her yerde çocuk. Bir de çok güzel bir söz var; çocukluk gökyüzü gibidir. Nereye gitseniz sizinle gelir. Önemli olan çocuklarımızı güzel anılarla eğitim-öğretim ortamına sokabilmek. Öğrencilerimiz hastanedeki çocuklarımız için bu güzel etkinlikleri planladı" dedi.

'MORALLERİNİN YÜKSELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Etkinliğe katılan Göztepe MTAL 10'uncu sınıf öğrencisi Ceylin Çoban (16), "Hasta çocukları eğlendirmeye geldik. Etkinlik eğlenceli geçiyor. Heyecanlıydık ama çocukları görünce heyecanımız biraz azaldı. Mutluyuz. Bu etkinliğin bize de katkıları olacağını düşünüyorum. Çocukların morallerinin yükseldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK SEVİNDİK, MUTLU OLDUK'

Rahatsızlanan oğlu Bilal'i (4) hastaneye getiren anne Fatma Kaya (37) ise "Akciğerleri sıkıntılıydı. Solunum kasları zayıftı. Bir aylık yoğun bakım sürecimiz oldu. Çok şükür normal servise geçtik. Şu anda iyiye doğru gidiyoruz. Etkinlik moral ve motivasyon açısından çocuklar için çok etkili oluyor. Çok sevindik, mutlu olduk" diye konuştu.

