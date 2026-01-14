Haberler

Hastane müdür yardımcısı, kendisini darbettiği iddiasıyla sendika başkanından şikayetçi oldu

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

BOLU İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Berkay Aktaş, Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek'in hastanede kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi. Türk Sağlık-Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek ile hastanenin müdür yardımcısı Berkay Aktaş arasında, hastanedeki bir klimanın arızalı olması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Özübek, Aktaş'ın eline vurup boğazından itti. O anlar, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastane personeli araya girerek kavgayı sonlandırdı. Berkay Aktaş, 'beyaz kod' verdikten sonra darp raporu alırken, taraflar polise başvurarak birbirinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
