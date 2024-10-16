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Hastane Doktoru Darbedildi, 1 Kişi Tutuklandı

Hastane Doktoru Darbedildi, 1 Kişi Tutuklandı
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde acil servis doktoru İrem S.'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yağmur A. (20) tutuklanırken, Sinem C. (23) adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, hastanede meydana gelen bir tartışma sonrası gerçekleşti.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde acil servis doktoru İrem S.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden Yağmur A. (20) tutuklandı, Sinem C. (23) ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servis doktoru İrem S. ile hastaneye gelen Sinem C. ve Yağmur A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması üzerine şüpheliler, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra şüpheliler, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma başladı. Saçı çekilen Doktor İrem S., darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A, tutuklandı. Diğer şüpheli Sinem C. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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