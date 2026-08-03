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Hastalıktan ari işletmelerde risk esaslı takip dönemi

Hastalıktan ari işletmelerde risk esaslı takip dönemi
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- Yeni düzenlemeyle bruselloz ve tüberküloz tespit edilen işletmelerde takip süreleri kısaltılırken, arilik sertifikalarının doğrudan iptal edilmesi yerine test sürecinin ardından güncellenmesi sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hastalıktan Ari İşletmeler Programı'nda yapılan düzenlemeyle biyogüvenlik uygulamaları güçlendirilirken, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik risk esaslı takip sistemi hayata geçirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamalarla hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale edilmesi yerine risk oluşmadan önlem alınması hedefleniyor.

Program kapsamında işletmelerin hastalıklara karşı direncinin artırılması, ari işletmelerin risk esaslı ve sürekli izlenmesi, koruyucu hayvan sağlığı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve resmi kontrollerin standart ve objektif kriterlerle yürütülmesi amaçlanıyor.

İzlenebilirliğin güçlendirilmesiyle süreçlerin daha şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Yeni uygulamayla bruselloz nedeniyle yavru atma görülmesi durumunda arilik sertifikasının yeniden alınabilmesi için gereken süre 6 aydan 2 aya indirildi.

Rutin kan testlerinde bruselloz tespit edilmesi halinde ise takip süresi 3 aydan 2 aya düşürüldü. Bu durumda arilik sertifikası doğrudan iptal edilmeyecek, 2 aylık takip ve test sürecinin ardından güncellenecek.

Tüberküloz tespit edilen işletmelerdeki bekleme süreleri de kısaltıldı.

Kesimhanede tüberküloz belirlenmesi halinde takip süresi 4 aydan 84 güne, rutin tüberkülin deri testinde pozitiflik tespit edilmesi durumunda ise 12 aydan 84 güne indirildi.

Bu işletmelerin arilik sertifikaları da doğrudan iptal edilmeyecek, 84 günlük takip ve test sürecinin ardından güncellenecek.

Üreticiler, yıllık rutin taramaların yanı sıra gönüllülük esasına göre işletmelerinde ilave test yaptırabilecek.

Düzenlemeyle üreticilerin bekleme sürelerinin azaltılması, hastalık takibinin etkinliğinin artırılması, biyogüvenliğin güçlendirilmesi ve güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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