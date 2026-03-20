Hatay'da dereye düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 31 AOE 638 plakalı otomobil, Söğüt Mahallesi'nde dereye düştü. Sürücü M.A. olay yerine gelen ekipler tarafından dereden çıkarılarak hastaneye götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce dereden çıkarılan sürücü, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burhan Ateş