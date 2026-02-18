Haberler

Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin vefat etti

Güncelleme:
2 Temmuz 1993'te Sivas Katliamında hayatını kaybeden halk müziği sanatçısı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin, Almanya'da vefat etti.

  • Yeter Gültekin, kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.
  • Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'teki Sivas Madımak katliamında hayatını kaybeden eşi Hasret Gültekin'in ardından 33 yıl boyunca adalet aradı.
  • Yeter Gültekin'in cenazesi Köln'de defnedilecek.

Yeter Gültekin, bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ailesi, 1980'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Yeter Gültekin, Almanya'da yaşamını sürdürüyordu. Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in vefatı sonrasında siyasi isimlerden başsağlığı mesajları geldi.

Yeter Gültekin, Sivas'ta Madımak Otel katliamı sonrası yürütülen davalarda adalet arayışında aktif olarak yer almıştı. Yeter Gültekin'in cenazesinin Köln'de defnedileceği öğrenildi.

''33 YIL BOYUNCA ADALET ARADI''

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yitirdiğimiz eşi Hasret Gültekin'in ardından 33 yıl boyunca adalet aradı. Failleri bir gece yarısı çıkarılan KHK'larla serbest bırakılırken bile o mücadeleyi hiç bırakmadı. Devri daim, yıldızlar yoldaşı olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

''YETER GÜLTEKİN'İN ANISI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM''

DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi sevgili Yeter Gültekin'in Hakk'a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren canımız Hasret Gültekin'in ardından, sevgili Yeter Gültekin yalnızca bir eşin yasını tutmadı; aynı zamanda hakikat ve adalet mücadelesi verdi. 33 yıl boyunca adalet talebinden bir an olsun geri durmadı. Katliamın unutulmaması, insanlık suçu olarak tanınması ve sorumluların hesap vermesi için yılmadan mücadele etti. Sevgili Yeter Gültekin'in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Devri daim olsun, mekanı pak olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" açıklamasını yaptı.

''TÜM AİLESİNE VE SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM''

CHP PM Üyesi Mahir Yüksel de sosyal medya hesabından, "Hasret Gültekin'in eşi, sevgili Yeter Gültekin ne yazık ki Hakk'a yürümüş. Yeter Gültekin, 2 Temmuz 1993'te Madımak'ta yitirdiğimiz Hasret'imizin ardından hem büyük bir acıyı omuzladı hem de 33 yıl boyunca hafızayı diri tutmanın ve adalet istemenin adını yıllara yaydı. Devri daim, mekanı cennet olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum" paylaşımını yaptı.

500

