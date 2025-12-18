Girişimcileri ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025 etkinliği başladı

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol, her girişimcinin işlenmeyi bekleyen bir elmas olduğunu belirterek, HASAT 2025 etkinliğinin bu elmasların parladığı bir gün olarak tarihe geçeceğini söyledi.

Akyol, Teknopark İstanbul'da düzenlenen ve girişimleri yatırımcılar, kurumlar ile ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025 etkinliğinde yaptığı konuşmada, Teknopark İstanbul'un yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en büyük girişimcilik merkezi olduğunu söyledi.

Teknopark İstanbul'da 600'e yakın AR-GE firmasının, 11 bine yakın çalışanın olduğunu aktaran Akyol, "Artık bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel bir oyuncu haline gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Akyol, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde savunma sanayisinde kazanılan disiplin ve teknolojik yetkinliğin, Teknopark İstanbul aracılığıyla sivil alanlara da taşındığını belirterek, "Teknopark İstanbul olarak çok net ve iddialı bir hedef koyduk. 2026 sonunda 1 milyar dolara yakın toplam ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakam sadece bir istatistik değildir, Türk mühendisliği kodunun Türk girişimcisinin tasarımlarının dünyanın dört bir tarafında kullandığının bir ispatıdır. Bizim için her girişimci işlenmeyi bekleyen bir elmas. HASAT 2025 bu elmasların parladığı gün olarak tarihe geçecektir." ifadelerini kullandı.

HASAT 2025'te iki gün boyunca girişimci sunumları ve panellerin gerçekleştirileceğini anlatan Akyol, İstanbul'u dünyanın sayılı girişim merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Kurumların da bireyler gibi uyum sağlamak ve problem çözmek gibi sorumlulukları var"

Açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş bir sunum gerçekleştirdi.

Karataş, konuşmasında, uyum sağlama ve problem çözmenin zekanın en temel göstergesi olduğunu belirterek, "Aramızdan birisi yeniliğe, zorluğa hemen uyum sağlayıp kendi problemini çözüyorsa çok zeki insan diye tanımlıyoruz. Hatta son günlerde uyum sağlamanın zekanın bir göstergesi değil, bir boyutu olduğu da söyleniyor." diye konuştu.

Kurumların da kişiler gibi zekası olduğunu vurgulayan Karataş, "Kurumların da aynı bireyler gibi uyum sağlamak ve problem çözmek gibi sorumlulukları var. Bu iki beceriye sahip olamayanlar dünyada ayırt edici bir davranış gösteremeyecek, bir fark oluşturamayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, yetenek ve yetkinlik kavramlarına ilişkin, şunları söyledi:

"İnsanların yüzde 80'i işe alınırken bilgi ve becerisi, yeteneği ile alınır. Yüzde 80'i ise yetkinliklerden dolayı işten çıkarılır. Yetkinlik de o bilgi beceriyi kullanmaya gösterdiğiniz tutum, bilgi ve beceriyi davranışa dönüştürmek ve o davranıştan sonra da üstün performansa ulaşabilmek. Bunlar bir araya geldiği zaman yetkin oluyorsunuz. Yetenekli olmak bir potansiyel vadeder, yetkin olmak bir olgunluk seviyesini gösterir."

Yetkin olunduğunda davranışların da olumlu olduğunu anlatan Karataş, "Eğer yetkinseniz kritik deneyimler yaşayabiliyorsunuz çünkü zorluğa karşı inisiyatif alıyorsunuz. Problem çözmeye karşı duyarlı oluyorsunuz ya da performansınız diğerlerinden ayrıntılı ve üstün oluyor." şeklinde konuştu.

HASAT 2025 yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek

Woman in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ise oyun sektörüne ve bu alanda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Etkinlik kapsamında Eventiqs, Mapin Data, Umayana, Mostaş Teknoloji, Beespenser, Optimes Yazılım, Vispection Bilgi Teknolojileri, Airtistic Projects, Snt Yazılım, Techbros, Light Way, Alloya, Forkwise, Curiosity, Helios ve Aot Mühendislik girişimlerinin yetkilileri sunum yaparak faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Moderatörlüğünü Simay Dinç'in yaptığı "Oyunda Yapay Zeka Akımı: Girişimler İçin Yeni Oyun Alanı" panelinde ise çeşitli oyun şirketi kurucularının katılımıyla yapay zekanın oyun sektörüne etkisi ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi Melikşah Utku moderatörlüğünde ise alanında uzman isimlerin katılımıyla "Finansal Teknolojilerde Yapay Zeka: Girişimciler İçin Yeni Rekabet Alanı" paneli gerçekleştirildi.

HASAT 2025 etkinliği, yarın yapılacak etkinliklerle devam edecek.

Etkinlikte, oyundan FinTek'e, biyoteknolojiden savunmaya kadar birçok farklı alandan girişim yer alıyor.