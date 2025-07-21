Hasankeyf'te Tarihi Yapılar Dron ile Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar ve Arkeopark, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla dronla havadan görüntülendi. Paylaşımda tarihi zenginliklerin keşfedilmesi çağrısı yapıldı.

Batman'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapılar ve Arkeopark dron ile havadan görüntülendi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu hafta Arkeopark'ta zaman yolculuğuna hazır mısın? 550 yıllık türbeler, taşınan camiler, yeniden inşa edilen sokaklar…Tarih burada yaşıyor. Keşfet, hisset, paylaş." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, tarihi yapılar ve Arkeopark'ın dron ile kaydedilen görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu

Yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı

Bir ilimiz adeta kavruldu! Caddeler boş kaldı, sahiller doldu taştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.