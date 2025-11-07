Haberler

Hasankeyf'te Öğrenci ve Aileleriyle Tarihi Gezi Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hasankeyf İlkokulu tarafından düzenlenen 'Bir adım Hasankeyf'e bir adım geleceğe' temalı geziye katılan ilkokul öğrencileri, aileleriyle birlikte tarihi mekanları ziyaret etti ve Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı. Etkinlikte fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen geziye aileleriyle katılan ilkokul öğrencileri tarihi mekanları ziyaret etti, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Hasankeyf İlkokulu tarafından "Bir adım Hasankeyf'e bir adım geleceğe" sloganıyla gezi düzenlendi.

200 öğrencinin aileleriyle katıldığı gezide Zeynel Bey Türbesi ziyaret edildi, burada geziye katılanlara Hasankeyf'in tarihi ile ilgili bilgi verildi.

Ardından Arkeopark'tan iskeleye kadar yürüyen öğrenciler ve aileleri burada öğretmenler eşliğinde fidan dikti, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turuna katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Yağmur, gazetecilere, "Aile Yılı" ve "Yeşil Vatan" temasıyla ilkokul öğrencileri ve ailelerine yönelik gezi düzenlediklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin aileleriyle çok keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Yağmur, "Velilerin çocuklarıyla bir araya gelmesi ve bir arada etkinlik yapması çok anlamlı oldu. Bu kapsamda hem yürüyüş yaptık hem Hasankeyf'in tarihi mekanlarını bir kez daha görme fırsatı bulduk. İskele bölgesinde fidan dikim etkinliği de gerçekleştirdik." dedi.

Öğrencilerden Selim Demir arkadaşları ve ailesiyle katıldığı etkinlikte keyifli bir gün geçirdiğini belirtti.

Hasankeyf İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ertuğrul Topaloğlu ise etkinliğe oğlu ile katıldığını anlatarak, gezinin düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.