Hasankeyf'te Kariyer Günleri'nde Savcılık Mesleği Tanıtıldı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde, Mardin Cumhuriyet Savcısı İlyas Kocaman lise öğrencilerine savcılık mesleğini tanıttı. Programa Hasankeyf Kaymakamı ve öğretmenler de katıldı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında lise öğrencilerine savcılık mesleği tanıtıldı.
Mardin Cumhuriyet Savcısı İlyas Kocaman, Hasankeyf İmam Hatip Lisesi konferans salonunda, öğrencilerle bir araya geldi.
Kocaman, öğrencilere savcılık mesleği hakkında bilgi verdi.
Programa, Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve öğretmenler de katıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel