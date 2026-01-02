Beyaza Bürünen Hasankeyf'in Tarihi Dokusu, Dron Görüntüleriyle Görsel Şölen Sundu

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(BATMAN) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde kar yağışının ardından ortaya çıkan manzara, tarihi yapılar ve doğal dokunun birleşimiyle görsel şölene dönüştü. Dronla çekilen görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin dronla çekilen karlı görüntüleri görsel şölen oluşturdu. Batman Valiliği'nce "Binlerce yıllık taşlar, karın ince dokunuşuyla zamana bir kez daha tanıklık etti. Sessizlik içinde yükselen tarih, doğayla buluştu; manzara bir kartpostala dönüştü. Her köşesinde geçmişin izi, her bakışta dinginlik…" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Paylaşılan görüntülerde, binlerce yıllık geçmişe sahip Hasankeyf'in karla örtülen silueti kartpostallık manzaralar sundu. Tarihi yapılar ve kayalık alanların beyaz örtüyle kaplanması, ilçenin doğal ve kültürel dokusunu gözler önüne serdi.

Hasankeyf

Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Hasankeyf, Asurlular, Romalılar, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlılar başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Dicle Nehri kıyısında yer alan ilçe, kaya yerleşimleri, mağaraları ve tarihi yapılarıyla Türkiye'nin en önemli kültürel miras alanlarından biri olarak biliniyor. Hasankeyf'in büyük bölümü, Ilısu Barajı'nın 2019 yılında su tutmaya başlamasıyla birlikte sular altında kaldı; bazı tarihi eserler ise taşınarak yeni yerleşim alanında koruma altına alındı.