Hasankeyf'te kar yağışı sonrası manzara dronla görüntülendi

BATMAN'ın 12 bin yıllık tarihe sahip ilçesi Hasankeyf'te kar yağışının ardından oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Batman'ın 12 bin yıllık tarihe sahip, yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim ilçesi Hasankeyf'te sabah etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Hasankeyf'in sembol noktaları olan Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Kalesi, Mağaralar, Şaab Vadisi gibi birçok nokta görenleri etkiledi. Gece ışıklandırmaları ile karın buluşması ilçenin eşsiz siluetini ön plana çıkararak görsel bir şölen sundu. Beyaz örtüyle kaplanan Hasankeyf ilçesi Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından dronla kayıt altına alındı. Hem gece hem de gündüz çekilen görüntüler büyük beğeni topladı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,