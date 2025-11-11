Hasankeyf'te İhtiyaç Sahibi 100 Öğrenciye Kışlık Giysi ve Çanta Dağıtıldı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilciliği tarafından Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye kışlık giysi ve okul çantası hediye edildi.

İlçeye bağlı Akalın, Saklı ve Büyükdere köylerini ziyaret eden Dernek üyeleri, hayırseverlerin desteğiyle sağlanan giysi ve çantaları öğrencilere ulaştırdı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Batman Temsilcisi Mehmet Emin Turan, yaptığı açıklamada, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında rol alan hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti.

Yardımların süreceğini belirten Turan, "Bugün 3 köyümüzde içerisinde kıyafet, bere, atkı, eşofman takımı ile çorap bulanan çantaları 100 öğrencimize ulaştırdık. Kış gelmeden bu yardımı ulaştırdığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.